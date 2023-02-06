الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأبرم مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركة العربية السعودية يوكاجوا، على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني (LEAP)، أمس، مذكرة تفاهم لتطوير سياسات الحوكمة لتطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة، بحضور المدير العام لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الدكتورة بسمة بنت صالح البحيران، والمدير الاقليمي لشركة يوكاجاوا المهندس بدر بن حسين الخليفة.وتهدف المذكرة إلى تطوير الأطر والســــيـاســــات لحوكمة تقنيـات الثورة الصــــنـاعيـة الرابعـة في قطـاع الصــــنـاعـة بنـاء على المنهجيـة المتبعـة في شــــبكـة مركز الثورة الصــــنـاعيـة الرابعـة التـابعـة للمنتدى الاقتصادي العالمي.ويشرف الطرفان على الدراسات التجريبية للمشروعات، وبحث مشاركة الجهات الأخرى في المملكة كالقطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في تنفيذ المشروعات.ويتبادل الطرفان المعلومات والبيانات الفنية في مجالات استخدامات التقنيات، وإتاحة المعلومات لتحقيق الكفاءة في الإدارة المتكاملة والمستدامة في قطاع الصناعة، وأن يكون نطاق التجارب واختبار أطر السياسات محصورًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.يذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي يعد منصة لتطوير أطر سياسات وبروتوكولات تطبيق الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز تبني التقنيات الناشئة بما يخدم مصلحة المجتمع السعودي؛ وتسريع وتيرة تطوير وتطبيق مبادئ وسياسات وبروتوكولات حوكمة العلوم والتقنيات العميقة بما يخدم رؤية 2030.// انتهى //01:21ت م0011