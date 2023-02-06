الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسوقَّع مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مذكرة تفاهم مع شركة المعاينة الرقمية لتقنية المعلومات EyoTic ، لتطوير سياسات حوكمة تدعم تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ليب 23 في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ومثّل المركز في توقّيع الاتفاقية المدير العام الدكتورة بسمة بنت صالح البحيران، فيما مثّلها من جانب شركة المعاينة الرقمية المؤسس والرئيس التنفيذي المهندس أحمد الصيدلاني.وتهدف المُذكرة إلى تطوير سياسات تدعم استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار في قطاع الصناعة، حيث سيعمل الجانبان على تصميم أطر سياسات وحوكمة استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة واقتراح حلول مُبتكرة للتحدَّيات في قطاع الصناعة، وذلك في إطار مشروع المركز لتسريع أثر تقنية إنترنت الأشياء الصناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //01:30ت م0012