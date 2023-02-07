واشنطن 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور أمس الاثنين نشر فريق للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة التي خلّفها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأوقع آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى.وأكدت المديرة باور في بيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في التعافي من الزلزال بأي طريقة ممكنة.وأضافت أن فريق الاستجابة سيعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات التركية على الخطوط الأمامية وكذلك مع شركائنا في الميدان والوكالات الحكومية الأمريكية، مشيرة إلى أن الفريق يقيم الوضع ويحدد الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية ويعمل على توفير البحث والإنقاذ، موضحة أن فريق الاستجابة سينسق مع السلطات التركية والمنظمات الأخرى المستجيبة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة.// انتهى //04:12ت م0017