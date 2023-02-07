عام / إدارة الطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2921 قتيلا وقرابة 16 ألف مصاب
الثلاثاء 1444/7/16 هـ الموافق 2023/02/07 م واس
أنقرة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد ) ارتفاع عدد ضحايا الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 2921 قتيلا.
ونقلت وكالة ( الأناضول ) للأنباء عن المدير العام للحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ أورهان تتار قوله:" إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 15 ألفا و834 مصابا".
وضرب الزلزال فجر أمس تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، مخلّفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.
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