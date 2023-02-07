أنقرة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد ) ارتفاع عدد ضحايا الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 2921 قتيلا.ونقلت وكالة ( الأناضول ) للأنباء عن المدير العام للحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ أورهان تتار قوله:" إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 15 ألفا و834 مصابا".وضرب الزلزال فجر أمس تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، مخلّفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.// انتهى //06:07ت م0021