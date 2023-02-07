سياسي / رئيس الوزراء الأسترالي يلتقي نظيره النيوزيلندي
الثلاثاء 1444/7/16 هـ الموافق 2023/02/07 م واس
كانبيرا 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس
التقى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة كانبيرا، اليوم الثلاثاء ، رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد كريس هيبكنز.
وقال البانيزي بعد اللقاء إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية الاقتصادية والأمنية ، بالإضافة إلى تعاون البلدين في منطقة المحيط الهادئ.
يذكر أن هذه هي أول رحلة خارجية لهيبكنز منذ أن أصبح رئيسًا لوزراء نيوزيلندا خلفا لرئيسة الوزراء السابقة جاسيندا ارديرن.
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07:16ت م
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