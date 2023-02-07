كانبيرا 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة كانبيرا، اليوم الثلاثاء ، رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد كريس هيبكنز.وقال البانيزي بعد اللقاء إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية الاقتصادية والأمنية ، بالإضافة إلى تعاون البلدين في منطقة المحيط الهادئ.يذكر أن هذه هي أول رحلة خارجية لهيبكنز منذ أن أصبح رئيسًا لوزراء نيوزيلندا خلفا لرئيسة الوزراء السابقة جاسيندا ارديرن.// انتهى //07:16ت م0026