كانبيرا 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان أن أستراليا ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي لدعم المتضررين من الزلزال الأخير في تركيا وسوريا.وقال البيان إن الحكومة الأسترالية ستقدم هذا التمويل الأولي من خلال الصليب الأحمر والوكالات الإنسانية الأخرى للأشخاص والمجتمعات الأكثر احتياجًا.// انتهى //07:24ت م0027