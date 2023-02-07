الكويت 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واستحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، حقق فريق النادي العربي لقب بطولة كأس سمو ولي العهد الكويتي لكرة القدم للموسم 2022 - 2023، وذلك بعد تغلبه على نظيره فريق السالمية بركلات الترجيح 4 - 1، وذلك في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد جابر الدولي.وبهذا الفوز يكون هذا اللقب التاسع لفريق العربي معادلاً الرقم القياسي لفريقي الكويت والقادسية، مقابل لقبين لفريق السالمية ولقب وحيد لفريق كاظمة.// انتهى //08:48ت م0029