المدينة المنورة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الثلاثاء المقبل, لقاءً بعنوان "مساهمة قطاع التعدين في التنمية المجتمعية" وذلك ضمن الأنشطة التعريفية التي تنظمها الغرفة هذا العام.ويستعرض اللقاء الذي يستضيف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للامتثال والرقابة التعدينية المهندس أحمد بن محمد فقيه, وعدد من المختصين, دور قطاع التعدين في المساهمة المجتمعية في مجال التنمية المجتمعية, ودعم المرخصين من أصحاب الأعمال كشركاء في التنمية المجتمعية, كما يستعرض مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن ممكنات الصندوق في قطاع التعدين, إضافة إلى مبادرة تطوير قطاع مواد البناء.// انتهى //09:00ت م0030