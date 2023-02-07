القدس المحتلة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن فتى استشهد برصاص قوات الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 42 شهيداً.في سياق متصل، وثق نادي الأسير الفلسطيني اليوم اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 33 فلسطينياً، خلال اقتحام عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية.// انتهى //09:05ت م0031