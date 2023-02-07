ينبع 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسعقدت لجنة السلامه المروريه بمحافظة بدر أمس, اجتماعا برئاسة محافظ بدر رئيس اللجنه خالد الضويان وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة وبحضور اعضاء اللجنه.وجرى خلال الاجتماع مناقشة رفع كفاءة السلامه الطرقيه لقائدي المركبات واستعراض الحلول الكفيله بتحقيق معايير السلامه والامان لطلاب وطالبات المدارس وكذلك الانسابيه المروريه في محيط المدارس والمرافق التعليمية تبع ذلك جولة ميدانية للجنه على عدد من المواقع والمدارس والطرق الرئيسية .// انتهى //09:24ت م0033