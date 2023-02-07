جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أمس، في مقر الأمانة العامة في جدة، سفير جمهورية غينيا بيساو لدى المملكة ومندوبها الدائم لدى المنظمة دينو سيدي.وجدد المندوب الدائم خلال هذا اللقاء التأكيد على الأهمية التي توليها بلاده لمنظمة التعاون الإسلامي ودعم الجهود التي يبذلها الأمين العام لتحقيق أهداف المنظمة، معرباً في الوقت ذاته عن شكره للأمين العام على دعم المنظمة لعملية دمقرطة الحياة السياسية في غينيا بيساو.من جهته أكد معالي الأمين العام على دعم المنظمة للجهود التي تقودها جمهورية غينيا بيساو لتعزيز استقرارها ونمائها.// انتهى //10:18ت م0041