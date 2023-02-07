طوكيو 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم تباين مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، لكن مجموعة كبيرة من أرباح الشركات جعلت السوق بلا اتجاه.وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.03 في المئة، ليغلق عند مستوى 27685.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقاً بنسبة 0.21 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1983.40 نقطة.// انتهى //10:30ت م0042