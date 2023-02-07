اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على تباين
الثلاثاء 1444/7/16 هـ الموافق 2023/02/07 م واس
طوكيو 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس
أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم تباين مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، لكن مجموعة كبيرة من أرباح الشركات جعلت السوق بلا اتجاه.
وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.03 في المئة، ليغلق عند مستوى 27685.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقاً بنسبة 0.21 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1983.40 نقطة.
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