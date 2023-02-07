لندن 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الآثار المدمرة التي خلفتها الهزة الأرضية القوية في تركيا وسوريا، مما أسفر عن مقتل وجرح المئات من المواطنين وتدمير العديد من المنازل والمنشآت العامة.ونقلت تقارير عن عزم رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، إجراء تعديلات وزارية وشيكة إلى جانب اختيار خليفة لرئيس حزب المحافظين الحاكم بعد استقالة نديم زهاوي.وتناولت صحف الثلاثاء تقارير حول أزمة الدين الأمريكي، مبرزة تحذير الرئيس جو بايدن من أن تأخر سداد الديون سيكون له آثارًا كارثية على اقتصاد البلاد.واستعرضت في شأن منفصل توصيات تقرير أممي، تشير إلى ضرورة تحسين مستوى التعليم وتشجيع تبادل الثقافات، من أجل محاربة انتشار التطرف والعنف في القارة الأفريقية.وتطرقت الصحف البريطانية إلى أسباب الأزمة الإنسانية في هاييتي، مشيرة إلى أن انتشار العصابات، وارتفاع معدلات الإصابات بمرض الكوليرا إضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي تعتبر أبرز العوامل التي تهدد حياة آلاف الأطفال في البلد الكاريبي.// انتهى //10:31ت م0043