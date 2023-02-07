بريدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأنقذ تدخل طبي غير جراحي عاجل أجراه أطباء قسم أمراض القلب لدى الأطفال في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، وعمل قسطرة قلبية لإنقاذ حياة رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر ثلاثة أيام.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفحوصات والأشعة التي أجريت للرضيع الذي تم تحويله للمركز من خارج منطقة القصيم ويزن ثلاثة كيلوجرامات، أظهرت بوضوح أنه كان يعاني من انسداد كامل في صمام الشريان الرئوي؛ مما تسبب له بانقطاع تام للدورة الدموية لكامل الجسم.وأشار التجمع إلى أنه تم خلال التدخل الطبي غير الجراحي تركيب دعامة للقناة الشريانية ما بين الشريان الأورطي والرئوي بهدف إيصال الدم للرئتين، إضافة إلى توسيع ثقب أذيني لاستفادة الجسم بخلط الدم المؤكسج وغير المؤكسج، وقد تكللت عملية القسطرة بالنجاح، وبعد الاطمئنان على وضعه الصحي غادر المركز برفقة ذويه وهو في حالة مستقرة ولله الحمد.يذكر أن عدد الإجراءات الطبية غير التداخلية التي أجراها مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم ممثلاً بقسم تجربة المريض خلال العام الماضي 2022م بلغت أكثر من 39350 إجراءً.// انتهى //10:32ت م0044