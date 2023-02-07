مكة المكرمة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس حلقة نقاش بعنوان " السفر الرمضانية رؤية تطويرية ", وذلك في مقرها بمكة المكرمة.وستشهد سفر إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك العناية بأصحاب الأمراض المزمنة، والأِشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام بكبار السن، وتوفير الوجبات المناسبة لهم في السفر الرمضانية داخل الحرمين الشريفين، خلال الشهر المبارك .وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن سفر إفطار الصائمين هذا العام تراعي ظروف جميع قاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن توفير الوجبات المناسبة صحيًا لأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن أصبح واجبًا وضرورياً؛ وذلك تحقيقًا للأهداف الإنسانية لمملكتنا الغالية, مبينًا أن المملكة تقدم دورًا إنسانيًا لا مثيل له منذ تأسيسها، ولذلك يجب أن تكون جميع الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين في كل عام مختلفة عن الأعوام السابقة.// انتهى //10:36ت م0045