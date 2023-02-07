الخرطوم 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تعازي الخرطوم لكل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين وبعض دول منطقة شرق المتوسط.وأكدت الخارجية السودانية في بيان لها أمس، تضامنها مع أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين و للشعبين التركي والسوري الأمن والاستقرار والرخاء.وركزت على لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بمقر المفوضية بأديس أبابا أمس وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج، حيث قدم المسؤول السوداني شرحاً للأوضاع بالسودان والتطورات الإيجابية في العملية السياسية الجارية حالياً.ونقلت صحف الثلاثاء عن سفير مصر لدى السودان هاني صلاح أنه استمع إلى شرح من عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر حول سير العملية السياسية والمجهودات المبذولة للخروج من الأزمة الحالية.وعرجت على تأكيد عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، اهتمام المجلس بمعالجة قضايا المعلم والتعليم، كاشفاً عن خطوات عملية تم اتخذها لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بالبلاد.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى احتجاج عدد من العاملين بمؤسسات الدولة على تأخر وزارة المالية في الوفاء بصرف مرتبات يناير لجميع موظفي الدولة.// انتهى //10:37ت م0047