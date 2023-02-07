القاهرة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالمباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش في القاهرة، وتناولت بحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.وسلطت الضوء على اختتام فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس، واختيار دولة النرويج ضيف شرف المعرض للعام المقبل في نسخته الخامسة والخمسين.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد 5 فلسطينيين جراء عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا بالضفة الغربية.وأشارت إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، أنتقد نكوص كل أنصار السلام، بمن في ذلك الاتحاد الأوروبي عن تحميل إسرائيل نصيبها من المسؤولية عن هذا التصعيد، خاصة في ضوء توجهات حكومتها الحالية نحو توسيع الاستيطان وتشديد الخناق على الفلسطينيين عبر حملات عسكرية متكررة.ولفتت الانتباه إلى الزلازل المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأسفر عن مصرع وإصابة الآلاف.وتطرقت صحف القاهرة إلى عدة موضوعات دولية متفرقة منها، استمرار الشغور الرئاسي في لبنان، وتحذير منظمة "أوبك" من تأثيرات " كوفيد 19" على الأسواق العالمية، وتوسيع حكومة بيرو نطاق الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات في البلاد، والإضراب الذي شهدته بريطانيا في القطاع الصحي بسبب الأجور.// انتهى //10:38ت م0048