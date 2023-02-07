رفحاء 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم صحة البيئة ببلدية محافظة رفحاء 133 جولة رقابية دورية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط ورصد 13 مخالفة، وإغلاق منشأتين، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.وأكدت بلدية رفحاء أنها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //10:42ت م0049