الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر "ليب 23"، لتعزيز سبل الشراكة وبحث فرص التعاون في مجالات الحوسبة السحابية وخدمات الاتصالات والبنية التحتية والمدن الذكية، وذلك برعاية معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ إيهاب الحشاني.ومثل الوزارة في التوقيع مع شركتي "علي بابا السعودية" و"موبايلي" وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد العتيبي، فيما مثل "علي بابا" رئيسها التنفيذي المهندس طلال البكر، بينما مثل شركة موبايلي أعمال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال ماجد العتيبي.كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة لتطوير خدمات البيانات وحلول الأعمال الرقمية مع شركة مصدر لحلول البيانات، حيث مثل الوزارة في التوقيع المشرف العام على تجربة العميل طلال الخنيني، بينما مثل "مصدر" في التوقيع المدير التنفيذي بدر الدخيل.يذكر أن هذه الاتفاقيات تعزز تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات، ما ينعكس إيجابا في تطوير الأعمال وتوظيف الحلول الرقمية المتنوعة لتحقيق التحول الرقمي في المدن، وتطوير البنية التحتية وخدمات التخزين السحابية والأدوات المتعلقة بقواعد البيانات، والتي تسهل آليات تبادل البيانات والوصول إليها.// انتهى //10:51ت م0051