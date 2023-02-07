الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسعقدت وزارة الاقتصاد والتخطيط، ورشة العمل الأولى من أصل خمس ورش عمل لإعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني للمملكة المعني بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, بحضور ومشاركة أكثر من 150 مشاركاً يتضمن ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الثالث.وتناولت الورشة مقدمة عن أهداف التنمية المستدامة الـ 17، التي تعمل المملكة ودول العالم على تحقيقها بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تستعرض فيه الدول مدى تقدمها المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العديد من الفعاليات ومن ضمنها تقديم الدول استعراضاتها الوطنية الطوعية.كما تم استعراض جهود المملكة والتقدم المحرز في إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الأول للمملكة الذي تم تقديمه في عام 2018 تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة"، بالإضافة إلى شرح الإطار العام للمسودة الأولى لتقرير عام 2023 والاتفاق على خطة العمل والخطوات القادمة، ومشاركة آلية إعداد دراسة الحالة مع جميع الجهات.يذكر أن المملكة شاركت في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى في يوليو الماضي 2022، لاستعراض أبرز الإسهامات والخطط المستقبلية لتحقيق خمسة أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وهي التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.// انتهى //11:44ت م0064