جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مكتبه أمس بمقر الأمانة العامة في جـدة، وكيل وزارة خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية السفير مسعود بن مؤمن.وأكد معالي الأمين العام خلال هذا اللقاء على مكانة بنغلاديش بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مبرزًا دعم المنظمة القوي لحكومة بنغلاديش في سياساتها ومبادراتها المتواصلة التي تنهجها من أجل تعزيز التضامن والوحدة الإسلامية.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية بنغلاديش الشعبية، إلى جانب القضايا الأكثر إلحاحًا في جدول أعمال التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، مع التركيز على وجه الخصوص على قضية فلسطين، والإسلاموفوبيا، وصون حق المرأة في التعليم.وشهد معالي الأمين العام مراسم خلال اللقاء توقيع اتفاقية المقر بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون ممثلة بالجامعة الإسلامية للتكنولوجيا، وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي وقعها على التوالي كل من الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا، والسفير عسكر موسينوف، ووكيل وزارة الخارجية، والسفير مسعود بن مؤمن.// انتهى //11:46ت م0065