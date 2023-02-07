جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسرأّس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة ، بمقر المحافظة اليوم، الاجتماع الخامس للمجلس بحضور أعضاء المجلس.واطلع المجلس على عرض تضمن مشاريع المياه والصرف الصحي بشركة المياه الوطنية بمحافظة جدة المطروحة للعام2022م ، حيث بلغت 29 مشروعاً وبتكلفة بلغت 3.37 مليارات ريال، والمشاريع الجاري طرحها للعام 2023م، حيث بلغت 32 مشروعاً وبتكلفة بلغت 2.78 مليار.وتتضمن مشاريع المياه في الأحياء المخدومة بشبكة الصرف الصحي للعام 2022-2023م ، وتشمل أحياء أبحر الشمالية، الحمدانية، الزمرد، الياقوت، الشراع، اللؤلؤ، الصواري، الكوثر، طيبة، الواحة، النخيل، الأمواج، النهضة، الزهراء، الشاطئ، المحمدية، المرجان.وأكد سمو الأمير سعود بن جلوي أهمية تضافر الجهود، بما يسهم في سرعة إنجاز المشاريع لخدمة المواطنين.// انتهى //11:51ت م0068