جيزان 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "بنين-بنات"، الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج "اكتشف مسارك الموجّه للمرحلة الثانوية"، الذي تنفّذه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسـك" بالتعاون مع وزارة التعليم.ويهدف البرنامج إلى اكتشاف الطلبة والتعرّف على ميولهم، والفرص التعليمية والمهنية المتاحة لهم في المستقبل، إضافةً لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المسارات المناسبة، وذلك بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، ومسيرة التنمية الوطنية في رؤية المملكة 2030.ويستهدف البرنامج المعلمين والمعلمات لارتباطهم بنطاق البرنامج وتقاطعهم وقربهم مع الفئة الرئيسة ، وتعزيز دورهم في مساعدة الطلاب مهنيًا ، كما يستهدف الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، عبر أربع رحلات علمية متنوّعة تشمل " اكتشف ذاتك - اكتشف خبراتك التعليمية - اكتشف المسارات المهنية - اكتشف مهارات اتخاذ القرار المهني " ، فيما أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم مهنيًا ، ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي: https://cutt.us/B6hoQ .// انتهى //11:55ت م0070