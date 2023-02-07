القدس المحتلة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساقتحم مستوطنون اليوم مجدداً باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب الأقصى.من جانبه أفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن خطر الهدم يهدد عشرات المنازل الفلسطينية، في أحياء جبل المكبر والشيخ جراح وبيت حنينا، في إطار عمليات الهدم، التي تهدد بقاء المئات من المنازل، ضمن محاولات تفريغ مدينة القدس من الوجود الفلسطيني، مبيناً أنه تم هدم نحو 30 منزلاً ومنشأة في القدس، منذ بداية العام الجاري.// انتهى //12:05ت م0072