حائل 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً، حفل سباقه الـ 15 للموسم الحالي، على دعم إحدى الشركات بـ 4 سيارات، وذلك بميدان الفروسية بحائل .وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من خمسة أشواط على مسافة 1600 متر حيث خصص الشوط الأول للدرجة "المبتدئة"، والشوط الثاني لمفتوح مواليد 2020م، بينما خصص الشوط الثالث مفتوح أفراس، أما الشوط الرابع فخصص لفئة من الدرجة الأولى حتى الثالثة، في حين خصص الشوط الخامس للدرجة مفتوح الدرجات.// انتهى //12:06ت م0073