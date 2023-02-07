تونس 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتتالي المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد توافقات في المشهد التونسي خاصة بعد ما أسفرته الانتخابات التشريعية الأخيرة عنه من نتائج.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى اتفاق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في لقاء جمعهما بمدينة بنغازي على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والتوزيع العادل لثروات البلاد على الليبيين.وأبرزت صحف تونس في الشأن الدولي ارتفاع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 2670 قتيلاً جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة أمس منذ ما يقرب من قرن، مشيرةً إلى إعلان العديد من الدول العربية والغربية إرسال طواقم ومساعدات إغاثية إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال.// انتهى //12:17ت م0077