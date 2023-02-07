مكة المكرمة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، في تنفيذ مشروع تركيب الفواصل الزجاجية لعددٍ من المساجد والجوامع بمحافظات المنطقة، حيث بلغ عدد المساجد في المرحلة الأولى 100 مسجد، على مساحة بإجمالي (١٨٩٥٠م٢).ويهدف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة التشغيل للأجهزة الكهربائية ووحدات التكييف بالجوامع والمساجد المستهدفة في هذه المرحلة، حيث يأتي ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة للعناية ببيوت الله والمحافظة عليها؛ بما يهيئ الأجواء المناسبة للمصلين كي يؤدوا العبادة بكل طمأنينة وسكينة، وتأكيد رسالة الوزارة بتوفير أعلى معايير الجودة والمواصفات لمواكبة رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:13ت م0099