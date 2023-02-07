الكويت 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 7ر1 نقطة ليصل عند مستوى 54ر7400 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة، بتداول 159 مليون سهم عبر تنفيذ 10966 صفقة نقدية بقيمة 6ر60 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر8 نقاط ليصل عند مستوى 24ر5674 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة، من خلال تداول 78 مليون سهم عبر تنفيذ 4309 صفقات نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول 53ر0 نقطة ليصل عند مستوى 38ر8238 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0 في المئة، وكمية تداول 9ر80 مليون سهم عبر تنفيذ 6657 صفقة بقيمة 9ر48 مليون دينار.وهبط مؤشر (رئيسي 50) 7ر33 نقطة ليصل عند مستوى 15ر5710 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 59ر0 في المئة، وكمية تداول 8ر63 مليون سهم عبر تنفيذ 2547 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 ملايين دينار.// انتهى //13:16ت م0100