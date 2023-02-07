تبوك 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسوقّعت أمانة منطقة تبوك وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، أمس، بحضور أمين تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، ومدير فرع الجمعية ماجد بن ناشي العنزي، اتفاقية شراكة مجتمعية، تهدف إلى تعزيز دورهما في نشر الثقافة الفنية، وتوفير البيئة الجاذبة لفناني وفنانات المنطقة.وتضمنت الاتفاقية الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بما يخدم المجتمع، ويحقق التنمية المستدامة لكافة شرائحه، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة بالتعريف بمظاهر التشوه البصري، وأهمية معالجته لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، والتعاون في مجال التحكيم والتدريب للفلكلور الشعبي والفنون البصرية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لمنسوبي الأمانة في مجالات وبرامج وأنشطة الجمعية المختصة، وإقامة دورات تدريبية لمنسوبي الأمانة في مجالات الجمعية المتنوعة كالرسم، والخط العربي، والتصوير، والموسيقي، والسينما، كما ستقوم أمانة المنطقة بتمكين الجمعية من استخدام المضامير والمتنزهات العامة والمواقع المتاحة لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية.وتتطلع أمانة المنطقة وفنون تبوك من خلال هذه الاتفاقية إلى ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي من غاياتها عقد الشراكات التي تدعم المسؤولية الاجتماعية، وجعل هذه الغاية هدفاً مشتركاً بين كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع؛ بما يحقق التنمية المستدامة، والنهوض بشتى مجالات التطوير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.// انتهى //13:19ت م0101