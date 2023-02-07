الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسوقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مذكرة تفاهم مع الجمعية التعاونية لشركاء النجاح للخدمات والاستثمار بالرياض، اليوم في مقر الجامعة، ومثل الجامعة في مراسم التوقيع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن صالح اللحيدان، ومثل الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن فهد المالك.وتسعى الجامعة من خلال المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات التدريب وتطوير مهارات الخريجين بما يتناسب مع سوق العمل والاستشارات التنفيذية والاستثمارية، وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية ويسهم في تحقيق الرؤية السعودية 2030م.// انتهى //13:22ت م0102