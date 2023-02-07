جنيف 15 رجب 1444 ه الموافق 7 فبراير 2023 م واسدعت لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المتضررين من الزلزال ، بما في ذلك وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لتمكين وصول المساعدات الإنسانية والقيام بجهود الإغاثة على أفضل وجه .وحثت اللجنة المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لتقديم الدعم ، كما دعت جميع الأطراف إلى توفير وصول المساعدات فوراً دون قيود إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال .وأشارت إلى أن هذا الزلزال سيؤدي إلى تفاقم المعاناة في بلد دمرته الحرب على مدى 12 سنة حيث يوجد ملايين النازحين المتضررين من الزلزال في شمال وشمال غرب سوريا .وأكد رئيس اللجنة باولو بينهيرو ضرورة الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار ، لتمكين العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين دون خوف من الهجمات ، مشيراً إلى بقاء العديد من السوريين بلا مأوى بين المباني المنهارة تحت المطر والثلوج وأعداد لا تحصي منهم تحت الأنقاض.// انتهى //13:23ت م0103