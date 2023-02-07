عام / لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا تدعو لوقف شامل لإطلاق النار لوصول المساعدات
الثلاثاء 1444/7/16 هـ الموافق 2023/02/07 م واس
جنيف 15 رجب 1444 ه الموافق 7 فبراير 2023 م واس
دعت لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المتضررين من الزلزال ، بما في ذلك وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لتمكين وصول المساعدات الإنسانية والقيام بجهود الإغاثة على أفضل وجه .
وحثت اللجنة المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لتقديم الدعم ، كما دعت جميع الأطراف إلى توفير وصول المساعدات فوراً دون قيود إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال .
وأشارت إلى أن هذا الزلزال سيؤدي إلى تفاقم المعاناة في بلد دمرته الحرب على مدى 12 سنة حيث يوجد ملايين النازحين المتضررين من الزلزال في شمال وشمال غرب سوريا .
وأكد رئيس اللجنة باولو بينهيرو ضرورة الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار ، لتمكين العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين دون خوف من الهجمات ، مشيراً إلى بقاء العديد من السوريين بلا مأوى بين المباني المنهارة تحت المطر والثلوج وأعداد لا تحصي منهم تحت الأنقاض.
// انتهى //
13:23ت م
0103