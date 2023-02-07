الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عدداً من المبادرات التطوعية، في جميع منشأتها التدريبة في مناطق المملكة، ضمن جهود المؤسسة في الإسهام بتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030 عبر إقامة وتنفيذ عدد من المبادرات التنموية المستدامة، وتنظيم عدد من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة داخل وخارج المملكة.وبلغ عدد المستفيدين كأبرز البرامج التطوعية برنامج "تقني العطاء" خلال 2022 أكثر من ( 1000) مستفيد، وهو مشروع الصيانة التطوعية، يعمل على مبادرة صيانة المساجد ومنازل المحتاجين، وصيانة منشأة التدريب التقني والكشف عن أعطال السيارات وصيانة الحدائق العامة، ومرافق بعض الجهات الحكومية، وبلغ عدد الفرص التطوعية داخل المملكة التي نفذها متطوعو التدريب التقني أكثر من 2580 فرصة تطوعية من خلال برنامج "خدمة المعتمرين في رمضان في الحرمين الشريفين"، وبرنامج "خدمة الحجاج"، والمشاركة في تقديم الخدمة العامة والإغاثة في الكوارث وجائحة كارونا ونحوها، بالإضافة إلى القيام بأعمال البيئة وغيرها، التي شارك فيها أكثر من 6330 متطوعاً ومتطوعة، محققين بذلك 275255 ساعة تطوعية .من جهة أخرى تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الأعمال التطوعية الدولية، حيث بلغت عدد البرامج المنفذة خارجياً 14 برنامج في 5 دول (اليمن، باكستان،أندونيسيا، المملكة الأردنية الهاشمية، بنغلاديش)، شارك فيها 66 مدرباً ومدربة، وبلغ عدد الساعات التطوعية 864 ساعة تطوعية، وقد تنوعت البرامج التدريبية التي قدمت ما بين الطاقة المتجددة وصيانة الحواسب والهواتف والتابليت، وتمديد الكهرباء والخياطة وتصميم الملابس والنجارة والديكور وغيرها.من جهة أخرى تدعم المؤسسة وقياداتها المشاركات الكشفية التطوعية، مثل: مشاركة الكشافة في التنظيم والتوجيه والإرشاد للحجاج والمعتمرين، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة زوار الحرمين ( 825000 ) مستفيد خلال 2022، كما شارك الكشافة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومشاركات نوعية في تنظيم المناسبات الوطنية والرياضية.وفي هذا الجانب أكد معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تراهن على الشباب السعودي الواعد باعتبارهم من أهم وأكبر الفئات الأساسية فيها، وتسعى من خلال الإدارات المعنية إلى تحفيز المتدربين والمدربين للانخراط بالعمل التطوعي الهادف، والذي يحقق تطلعات القيادة في الوصول لمليون متطوع، وتعمل المؤسسة على أتمتة العمل التطوعي وتنظيمه وتسخير كافة الإمكانات لتسهيل الانخراط بالعمل التطوعي عبر خلق منظومة اجتماعية إيجابية، من خلال برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة التي تقدم لهم.وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبد الله الدحيلان أن المؤسسة أعطت قدراً عالياً من الاهتمام والتشجيع، لتطوير رسالة العمل التطوعي على مستوى منشآت التدريب التقني والمهني في جميع أنحاء المملكة .// انتهى //13:33ت م0107