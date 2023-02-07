جنيف 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأعلنت منظمة اليونيسيف أن تركيزها في الاستجابة لزلزال تركيا وسوريا ينصب على ضمان حصول الأطفال والأسر المتضررة على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، للوقاية من الأمراض في الأيام الأولى للأزمة.كما تعمل المنظمة على تحديد الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، والعمل على لم شملهم بأسرهم، وتزويدهم بالدعم النفسي الأولي.وأوضح المتحدث باسم المنظمة جيمس الدر أن هناك نقصاً في المستلزمات الطبية والجراحية في دمشق، وأن المنظمة تعمل على سد الثغرات الفورية من جميع الإمدادات بما فيها الطبية، عبر أقرب مستودعاتها في لبنان والأردن.// انتهى //13:37ت م0109