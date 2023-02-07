الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأطلق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، "جائزة الحوار الوطني"، في دروتها الثالثة للعام 2023م، التي تعد إحدى مبادرات المركز الوطنية.ويسعى المركز من خلال الجائزة إلى تحقيق المزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأفراد، وتحفيزهم على تقديم ‏المبادرات الوطنية، التي تسهم في إبراز قيم التسامح والتعايش والتلاحم، للإسهام في تحقيق تطلعات ‏رؤية السعودية 2030.وأعلنت أمانة جائزة الحوار الوطني عن فتح باب التسجيل للترشح للعام 2023 للدورة الثالثة ابتداءً من اليوم عبر ‏الرابط الإلكتروني المخصص للجائزة (‏https://award.kacnd.org)، داعية الراغبين في المشاركة إلى التقدم بأعمالهم ‏والاطلاع على الشروط والضوابط عبر موقع الجائزة الإلكتروني. ‏يذكر أن جائزة الحوار الوطني في دورتها الثانية حظيت برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وشهدت الجائزة مشاركة واسعة من‎ ‎المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ‏ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركات في مسارات ‏الجائزة الأربعة 172 مشاركة تصدرتها مشاركات الأفراد‎‎‏ بـ 108 ‏مشاركات، ‏‎ثم القطاع الحكومي بـ 29 مشاركة، يليها مؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة، والقطاع الخاص بـ‏18 مشاركة.‏// انتهى //13:52ت م0112