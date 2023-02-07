بريدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية " تراميم" لترميم منازل الأسر المتعففة محمد العجلان، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية؛ بمناسبة بدء أعمال الجمعية بعد صدور القرار بتأسيسها، وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.وبارك سموه انطلاقة أعمال الجمعية التي تُعنى بمساعدة الأسر المتعففة بترميم وتجهيز منازلهم وتوفير الاحتياجات الأساسية فيها، مؤكداً أن الجمعية سيكون لها أثر كبير في خدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز دور القطاع الثالث، مشيراً إلى اطلاعه على أعمال التطوع المتميزة في جمعية تراميم قبل انطلاقها ومنجزات المتطوعين وجهودهم.وقال: "لنضع أيدينا بأيدي بعض لتحقيق كل ما يخدم المحتاجين وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام وخدمتهم في ترميم منازلهم ومساعدتهم في ذلك.واستمع سموه إلى شرح موجز من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة بالشراكة مع العديد من الجهات بالمنطقة، مثمناً لسمو أمير القصيم دعمه غير المحدود للقطاع غير الربحي لخدمة جميع فئات المجتمع.// انتهى //14:41ت م0121