الرباط 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسدعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى التحلي بقيم الأخوة والرحمة، والعمل المشترك، وتقبل الاختلافات الدينية والعرقية والثقافية، للعيش في مجتمعات آمنة ومزدهرة.وقال مدير مركز الحوار الحضاري بالمنظمة السفير خالد فتح الرحمن، في كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال احتفالية اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، بالتعاون مع بعثتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمس، أن تحقيق السلام العالمي مسؤولية الجميع، وأن العالم في حاجة إلى التحلي بقيم الرحمة والحب للتعافي من أزماته.وأشار فتح الرحمن إلى أن الإيسيسكو تضع بناء السلام في صميم أولوياتها، من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع العملية الرامية إلى ترسيخ قيم التعايش والتفاهم والوئام بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، وتعزيز التماسك المجتمعي، عبر تركيزها على تعبئة وبناء قدرات الشباب والنساء كعوامل رئيسية لنجاح رؤيتها في هذا المجال.// انتهى //14:46ت م0122