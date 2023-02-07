حائل 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسنظّم "النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل"، العديد من الفعاليات والأمسيات الشعرية، تزامناً مع تسمية عام 2023 عاماً للشعر العربي.وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور نايف المهيلب، أن المملكة، هي بلد الشعر، وبلد الحضارة والأدب، مشيراً إلى أن الشعر والأدب هو جزء من الهوية الثقافية العربية.وبيّن أن وزارة الثقافة تسعى إلى تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافتنا، والتأكيد على مكانته الكبيرة في مدار الشعر الإنساني بشكلٍ عام، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام بكل قوالبه وأشكاله، منوهاً بالمكوّن الحضاري الشعريّ العربي المتميز عن بقية الفنون، وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية، وبقيمة الشعر السعودي المعاصر ومكانته البارزة على مستوى العالم العربي.// انتهى //14:50ت م0124