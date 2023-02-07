الدمام 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسافتتح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد , اليوم، اللقاء الثاني لبرنامج الشباب التقني بحاضرة الدمام، بمشاركة أكثر من 40 متدربًا ومتدربة من مختلف المنشآت التدريبية بالمملكة، بدعم ورعاية صندوق المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأوضح المهندس العبدالواحد أن هذا البرنامج الذي يستمر 3 أيام، يهدف إلى الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب التقنية والمهنية وتمكينهم من الإبداع والتطوير في جميع المجالات الثقافية والتقنية الحديثة، ورفع مستوى مشاركاتهم الاجتماعية، وتعزيز قيمهم الوطنية، وفتح قنوات التواصل مع فئات الشباب، إضافة إلى تمكينهم ليكونوا أعضاءً فاعلين في مجتمعهم ويسهمون في بناء هذا الوطن الغالي، بما يتفق مع طموحات القيادة الحكيمة في بلادنا الغالية ورؤية الوطن الطموحة 2030م.واشتمل برنامج اليوم الأول من اللقاء على عرض تقديمي عن المنطقة الشرقية وأهم المعالم والمقومات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية منها، والمنشآت التدريبية التقنية والمهنية، كما تم إقامة برنامج تدريبي بعنوان " سفراء التعايش التقني " بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى زيارة معلم إثراء بمدينة الظهران والتعرف على أهم مرافقه.فيما يتضمن البرنامج غدًا زيارة لمحافظة الأحساء وحضور فعاليات مارثون الدراجات الهوائية بالكلية التقنية، ثم يستضيف البرنامج معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد في "لقاء مع قائد ملهم"، وفي الفترة المسائية ستكون هناك جولة على أهم المعالم التاريخية والسياحية في الأحساء، وسيختتم يوم الخميس بعدد من الفعاليات منها زيارة مشروع ريادي من مشاريع معهد ريادة الأعمال الوطني بالدمام، ثم ستقام ديوانية المهارات التي يتخللها برامج تدريبية ومهاراتية في صناعة المحتوى الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي والابتكار ونموذج العمل التجاري.// انتهى//14:51ت م0125