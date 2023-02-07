الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض اليوم ، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لامانوسكاس.وجرى خلال اللقاء التعرف على دور مجال الاتصالات بدول مجلس التعاون من لجان وزارية للاتصالات والأمن السيبراني ولجان فنية وفرق عمل إعداد الدراسات، كما تم استعراض دور الاتحاد الدولي للاتصالات ومجالاته في التكنولوجيا وشبكة الإنترنت وتوزيع الطيف الراديوي.وأكد البديوي أهمية تعزيز سبل التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد الدولي للاتصالات وفتح آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، لا سيما أنه تم الاتفاق بين الجانبين على أهمية المضي قدماً بتدشين مشاريع تعاونية مشتركة في المجالات المذكورة، بهدف تطوير العمل الخليجي المشترك في عدد من القطاعات التي تهم دول مجلس التعاون.// انتهى //15:06ت م0127