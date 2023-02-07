مكة المكرمة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسوقع الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق اليوم مع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور محمد الشريف مذكرة تفاهم دعماً لبيئة الأعمال في مكة المكرمة، وتعزيزاً للتعاون بين الجانبين لتطوير القطاعات المهنية المختلفة، من خلال استخدام المعارف الحديثة والمهارات والموارد، بالإضافة لتعزيز مسار ذكاء الأعمال وجمع البيانات وتحليلها ودعم الجهات ذات العلاقة.وتعنى المذكرة التي تستمر فعاليتها لمدة عام بالدراسات والاستشارات التطويرية والتنظيمية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادي والاستشارات المالية، فضلا عن الاستثمار وتسويق الفرص الاستثمارية، وتفعيل برامج التدريب والتطوير المهني، وتنظيم وتطوير الورش المتخصصة والملتقيات والمؤتمرات العلمية.وأوضح أمين غرفة مكة المكرمة أن التعاون وفق أطر الاتفاقية تتمحور في تأطير التعاون والشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات البحثية والتنموية والصناعية والمجتمعية والتدريب والتطوير والتخطيط الإداري وتطوير الاستثمارات، إلى جانب دعم ما يتعلق بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار لمكة المكرمة.وأبان المهندس معتوق أن تعاونا سينشأ بين غرفة مكة المكرمة ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى لتفعيل مؤشر أداء الفنادق لتوفير رصد مستمر للمتغيرات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الذي يسهم بفاعلية في الاقتصاد والمجتمع، من خلال إجراء المسح الميداني، ودراسات الطلاب، والاستفادة من كل تلك المعلومات لوضع مؤشرات حقيقية للاقتصاد الكلي، وسد ثغرة غياب المعلومات في هذا الخصوص بشكل فاعل.من جهته أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى أن هذه ا المذكرة تعنى بكل ما يتعلق بخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار مكة المكرمة، من خلال تنفيذ برامج مشتركة وفعاليات علمية وتدريبية، وإجراء الأبحاث والدراسات ونحوها من جهود مشتركة يتم الاتفاق عليها بشكل مستقل.// انتهى //15:10ت م0129