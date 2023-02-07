الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأعلن مؤتمر "ليب23" اليوم ضمن فعالياته لليوم الثاني، جملة من الإطلاقات التقنية، تشتمل على برامج دعم وتمويل عديدة وفي مقدمتها إطلاق برنامج داعم وممكن للشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع لتصبح شركات مليارية.وكشف "بنك الرياض" عن إطلاقه تمويلًا للمنشآت العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة مليار دولار، كما أعلن البرنامج الوطني لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات” NTDP”، إطلاق 6 منتجات جديدة داعمة وممكنة لمنظومة ريادة الأعمال الرقمية والشركات التقنية في المملكة، إضافةً إلى استقطاب الشركات التقنية العالمية بدعم 430 مليون دولار.فيما أطلق "البنك السعودي الفرنسي" محفظة تمويلية بقيمة مليار دولار لتمويل شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تحفيز نمو القطاع ودعم الاقتصاد الوطني. بينما أعلنت برنامج الشركات المليارية عن قائمة الشركات التي ستحظى بالدعم والتمكين بهدف تحويلها إلى شركات مليارية.// انتهى //15:10ت م0130