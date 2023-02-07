اقتصادي / مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على انخفاض
الثلاثاء 1444/7/16 هـ الموافق 2023/02/07 م واس
المنامة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,934.74 نقطة بانخفاض قدره 0.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 657.81 نقطة بانخفاض قدره 1.72 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و75 ألفاً و142 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 363 ألفاً و552 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 50 صفقة.
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