المنامة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,934.74 نقطة بانخفاض قدره 0.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 657.81 نقطة بانخفاض قدره 1.72 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و75 ألفاً و142 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 363 ألفاً و552 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 50 صفقة.// انتهى //15:12ت م0131