المنامة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر والوفد المرافق له.ورحب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال اللقاء بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده تلك العلاقة من تطور ونماء على كافة الأصعدة خصوصاً في المجال العسكري.// انتهى //15:22ت م0134