القاهرة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، بالمبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط "سڤن كوبمانز"، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات الأخيرة على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة.// انتهى //15:26ت م0135