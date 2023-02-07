الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسسلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - البالغة (70000) نسخة من المصحف الشريف إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وذلك بقاعة الجامع الكبير للملك فيصل – رحمه الله –.وجرت المناسبة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تشاد عامر الشهري، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد خاطر عيسى، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سعيد عمه، والمسير لأعمال الملحقية الدينية في تشاد محمد القريني، وجمع من العلماء وحفاظ القرآن الكريم .وتضمنت هذه الهدية البالغة (70000) نسخة منها (30000) نسخة برواية ورش عن نافع و (40000) نسخة برواية حفص عن عاصم .وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تشاد عامر الشهري أن هذه الهدية هي تتويج لحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على خدمة المسلمين والعناية بكتاب الله في شتى أنحاء العالم ومنهم مسلمو جمهورية تشاد والتي عرفت منذ القدم ببلد القرآن، مشيراً إلى أن حفاظ هذا البلد يعدون بمئات الآلاف وهذه المصاحف تساعدهم في حفظ القرآن وتحفيظ الأجيال القادمة .من جانبه أعرب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد خاطر عن شكره للمملكة العربية السعودية على هذه الهدية التي تعد أكبر هدية من المصاحف يستلمها المجلس، مشيراً إلى جهود المملكة في تطوير التعليم التشادي وأن المملكة هي الراعية والمؤسسة والمسيرة لجامع الملك فيصل رحمه الله الذي يعد أحد أهم وأبرز المعالم الإسلامية بتشاد.// انتهى //16:26ت م0153