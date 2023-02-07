الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسوقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اتفاقية مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات؛ لدعم مسرعات الأعمال التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المسرعة العالمية "New Native" .جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثانية لمؤتمر "ليب23", كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي, حيث مثل "سدايا" في الاتفاقية الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال المهندس عامر القحطاني، ومن البرنامج، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إبراهيم نيار.وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون والعمل المشترك في تقديم الخدمات والمحفزات المالية للشركات الناشئة وتغطية التكاليف التشغيلية للمسرعة؛ إذ سيتم إطلاق المجموعة الأولى من المسرعة بعد الإعلان عن الاتفاقية.// انتهى //16:32ت م0157