القاهرة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، بالممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الذي يزور القاهرة حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية والمصرية المبذولة على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، للوصول إلى التوافق المطلوب بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإحلال الاستقرار في البلاد.// انتهى //16:37ت م0159