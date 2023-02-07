الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واستشارك المديرية العامة للجوازات ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض السعودية الرقمية في المؤتمر التقني الدولي "ليب 23"، والمقام في مركز واجهة الرياض، الذي يتم فيه استعراض أبرز الحلول الرقمية التي تقدمها الوزارة.وتستعرض المديرية العامة للجوازات لزوار المؤتمر خدمتي إصدار وتجديد الجواز السعودي الإلكتروني المدشنة مؤخراً عبر منصة أبشر الإلكترونية، وأبرز إنجازاتها في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات ،والخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.وتمكنت وزارة الداخلية عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.// انتهى //16:43ت م0160