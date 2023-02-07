الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واستُعد خيمة "مركز ريادة الأعمال الرقمية "كود" والكراج" - أحد البرامج المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -، ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "ليب 23" التقني الدولي، من المناطق المتميزة والمختلفة بمشاركتها المخصصة لمنظومة ريادة الأعمال الرقمية وما يتعلق بها.وتهدف الخيمة لدعم وتمكين منظومة ريادة الأعمال الرقمية وخدمة مؤسسي الشركات الناشئة، ومساعدتهم على بناء فعّال ومستدام لشركاتهم في المجال الرقمي، من خلال تقديم الدعم في مرحلة التأسيس، ثم مرحلة البناء، وصولاً إلى مرحلة النمو والانطلاق وتقديم الإرشاد والتوجيه والدعم من خلال المنتجات التمويلية.وتستعرض الخيمة التي يشارك فيها 100 شركة ريادية من مختلف مناطق العالم، للزوار، خدمات متنوعة تختص بمجال التعليم والتقنية وتطوير النظم والأعمال الرقمية والمجالات المعنية بالمواصلات.كما يجري تقديم عدد من الجلسات الحوارية والمحاضرات والمسابقات للشركات الريادية.// انتهى //16:46ت م0162