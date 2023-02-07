القاهرة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 070ر1 تيريليون جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت 3 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 89ر1% مسجلاً 43ر16900 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 58ر2% ليصل إلى 87ر2849 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نحو 38ر2% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 69ر4308 نقطة.// انتهى //16:49ت م0164